Ферстаппен — о включении автоспорта в программу Олимпиады: не хочу этого

Трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен поделился, что не хотел бы, чтобы автоспорт в будущем был частью летних Олимпийских игр.

«Это не для меня. Всё это слишком связано только с автомобилями. Я не хочу этого. Не думаю, что мы относимся к олимпийской сцене. И это нормально, потому что у нас есть свой чемпионат, который, мне кажется, действительно хорошо принят. Мне нравится смотреть Олимпийские игры по телевизору», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ранее семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время летней паузы посетил Олимпийские игры в Париже, чтобы поддержать своего хорошего друга Майлза Чемли-Уотсона на соревнованиях в фехтовании на рапирах.