Ферстаппен высказался о борьбе за лидерство среди команд Ф-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался, что команде нужно улучшить результаты, чтобы остаться лидером.

«Думаю, всё немного изменяется. Конечно, «Макларен» постоянно был очень быстр. «Мерседес» тоже демонстрировал скорость, но не везде. С нашей стороны предстоит немного поработать, мы это знаем. Нам нужно проанализировать несколько вещей и решить, что делать с машиной в оставшейся части сезона.

Никогда не бывает комфортно. Всегда есть вещи, которые могут пойти не так. Поэтому каждый уикенд нужно быть в отличной форме. Я бы предпочёл, чтобы всё было именно так, чем когда одна команда внезапно доминирует в каждой гонке», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Ранее бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен не станет чемпионом в этом сезоне Формулы-1.