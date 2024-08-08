Доменикали высказался в поддержку введения реверсивных решёток в спринте

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поддержал идею с введением реверсивных решёток в спринтерских гонках, так как это, по его мнение, добавит зрелищности.

«Конечно, есть определённые темы, которые всегда довольно спорны. Мы действительно можем снова обсудить, есть ли необходимость в введении реверсивной решётки или её половины, как это делают Ф-2 и Ф-3. Так что это те вещи, которые заставляют задумываться, если можно так сказать, чтобы сохранять интерес.

Лично я бы сказал, почему бы и нет? Это добавит действий. Это обгоны. Борьба за очки. Некоторые люди могут сказать: «О, это фальшивый способ гонок». Фальшивый? Нет ничего фальшивого в том, что вы считаете правильным форматом для создания более активных действий. Поэтому мне было бы интересно обсудить это снова. Да», — приводит слова Доменикали Motorsport.