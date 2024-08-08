«Я был так же удивлён, как и все». Штайнер высказался о решении «Ред Булл» оставить Переса

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер рассказал, что его удивило решение «Ред Булл» оставить гонщика Серхио Переса до конца сезона-2024.

Ранее советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко сделал заявление, что состав пилотов останется прежним до конца нынешнего года.

«Я сказал в прямом эфире на немецком телевидении: «Я не думаю, что мы увидим Серхио после летней паузы». Предполагаю, что 90% людей в Формуле-1, если не больше, сказали то же самое, потому что его выступление просто не на должном уровне. Все заявления от Кристиана Хорнера и Хельмута Марко были такими: «Нам нужно внести некоторые изменения».

Я не могу судить, должен ли Серхио остаться там или нет. У меня нет права голоса в этом решении. Но заявление было: «Да, будут некоторые изменения». Но я был так же удивлён, как и все, когда прочитал это. Ничего против Серхио не имею, но он просто не показал достойных выступлений», — приводит слова Штайнера Racingnews365.