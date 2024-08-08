Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На аукцион выставлен редкий родстер 1938 года. Таких осталось лишь пять в мире

На аукцион выставлен редкий родстер 1938 года. Таких осталось лишь пять в мире
Delahaye 135M Torpedo Roadster
Комментарии

На аукцион Gooding & Company, который пройдёт в Пеббл-Бич, штат Калифорния, 16–17 августа, выставлен Delahaye 135M Torpedo Roadster 1938 года выпуска в кузове от Figoni et Falaschi. В общей сложности таких родстеров было построено лишь 11 штук, а до сегодняшнего дня, согласно сайту Gooding & Company, сохранились лишь пять из них.

Delahaye 135M Torpedo Roadster в кузове от Figoni et Falaschi

Delahaye 135M Torpedo Roadster в кузове от Figoni et Falaschi

Фото: goodingco.com

Этот автомобиль впервые был представлен на Парижском автосалоне в 1936 году. Под капотом у машины 3,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 116 лошадиных сил, комплектуемый 4-скоростной коробкой передач. Известно, что последние 25 лет автомобиль хранился в музее Петерсона.

Салон Delahaye 135M Torpedo Roadster

Салон Delahaye 135M Torpedo Roadster

Фото: goodingco.com

Ожидаемая стоимость лота — $ 2-3 млн. Отметим, что в 2014 году на торгах RM Sotheby’s ещё более редкая модель Delahaye 135 Competition Court Torpedo Roadster была продана за $ 6,6 млн.

Материалы по теме
Фото
В Bugatti посвятили особый Chiron родстеру 1930-х годов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android