На аукцион выставлен редкий родстер 1938 года. Таких осталось лишь пять в мире

На аукцион Gooding & Company, который пройдёт в Пеббл-Бич, штат Калифорния, 16–17 августа, выставлен Delahaye 135M Torpedo Roadster 1938 года выпуска в кузове от Figoni et Falaschi. В общей сложности таких родстеров было построено лишь 11 штук, а до сегодняшнего дня, согласно сайту Gooding & Company, сохранились лишь пять из них.

Delahaye 135M Torpedo Roadster в кузове от Figoni et Falaschi Фото: goodingco.com

Этот автомобиль впервые был представлен на Парижском автосалоне в 1936 году. Под капотом у машины 3,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 116 лошадиных сил, комплектуемый 4-скоростной коробкой передач. Известно, что последние 25 лет автомобиль хранился в музее Петерсона.

Салон Delahaye 135M Torpedo Roadster Фото: goodingco.com

Ожидаемая стоимость лота — $ 2-3 млн. Отметим, что в 2014 году на торгах RM Sotheby’s ещё более редкая модель Delahaye 135 Competition Court Torpedo Roadster была продана за $ 6,6 млн.