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Стало известно, когда «Мерседес» может объявить о контракте с Антонелли

Стало известно, когда «Мерседес» может объявить о контракте с Антонелли
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Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение, что 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, станет напарником пилота Джорджа Расселла в следующем сезоне. Об этом сообщает Racingnews365 со ссылкой на Autosprint. Антонелли заменит 39-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, переходящего в следующем сезоне в «Феррари».

По информации издания, объявление о сотрудничестве будет сделано в один из дней уикенда в Монце. Этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября. За неделю до Гран-при Италии Антонелли исполнится 18 лет. У него уже есть необходимое количество баллов для получения Суперлицензии ФИА, позволяющей выступать в Формуле-1.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли в Формуле-1 уже в 2025 году.

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