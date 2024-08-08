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The Race: Ферстаппен стал лучшим пилотом первой части сезона, Норрис — 3-й, Перес — 16-й

The Race: Ферстаппен стал лучшим пилотом первой части сезона, Норрис — 3-й, Перес — 16-й
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Издание The Race опубликовало рейтинг, составленный автоспортивным журналистом Эддом Стро. В списке гонщики Формулы-1 расположены от лучшего к худшему в соответствии с их выступлениями в сезоне-2024 до летней паузы.

Первое место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На второй позиции расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер, а на третьей — Ландо Норрис из «Макларена».

Рейтинг гонщиков от The Race:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Карлос Сайнс («Феррари»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
8. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
10. Юки Цунода («РБ»).
11. Алекс Албон («Уильямс»).
12. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Эстебан Окон («Альпин»).
14. Даниэль Риккардо («РБ»).
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
16. Серхио Перес («Ред Булл»).
17. Кевин Магнуссен («Хаас»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Чжоу Гуаньюй («Кик-Заубер»).
20. Логан Сарджент («Уильямс»).

Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто составил топ-3 лучших пилотов «Королевских гонок» на данный момент.

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