Формула-1 обсуждает проведение Гран-при в Руанде

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что в сентябре пройдут переговоры с представителями Руанды о проведении Гран-при в Африке. В этом году представители Совета по развитию Руанды посетили Гран-при Монако, чтобы встретиться с ФИА.

«Они серьёзно настроены. Они представили хороший план, и на самом деле у нас с ними встреча в конце сентября. Речь идёт о постоянной трассе. Мы хотим прийти в Африку, но нам нужны подходящие инвестиции и правильный стратегический план.

Нам нужно выбрать подходящий момент, а также убедиться, что в этой стране, в этом регионе, на этом континенте нас правильно примут, потому что, конечно, у них есть другие приоритеты. Нам нужно всегда быть очень осторожными, чтобы сделать правильный выбор», — приводит слова Доменикали Autosport.