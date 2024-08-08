Окон — о столкновении с Гасли в Монако: хорошо, когда есть поддержка от правильных людей

Пилот «Альпин» Эстебан Окон вспомнил о столкновении с напарником по команде Пьером Гасли, которое произошло на первом круге гонки Гран-при Монако. Окон попробовал атаковать Гасли в повороте «Портье», на выходе из него два болида соприкоснулись, после чего машина Окона подскочила и получила серьёзные повреждения, из-за чего Эстебан сошёл. 3 июня «Альпин» объявила о расставании с Оконом после сезона-2024. В конце июля о соглашении с Оконом объявил «Хаас».

«Конечно, хорошо, когда есть поддержка от правильных людей. Возникло много шума, и в таких ситуациях никогда не бывает ничего хорошего. Было очень много всяких сплетен, а это говорит о том, что произошло что-то важное. Несомненно, это вызвало слишком большой резонанс, особенно в социальных сетях, как подметил Деймон Хилл. Он сказал: «Я рад, что не гонялся в те времена, когда были социальные сети». Примерно так он и сказал. В те времена можно было бы поговорить с прессой и вернуться к следующей гонке. Но именно поэтому я сделал заявление в социальных сетях. Было важно поднять свой голос в тот момент, когда я в итоге это и сделал. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Всё, что было, прошло. Мы движемся дальше», — приводит слова Окона Motorsport.

Материалы по теме Штайнер: у «Альпин» сейчас нет замены уровня Окона

Встреча Леброна Джеймса с Шарлем Леклером и Эстебаном Оконом: