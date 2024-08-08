Сайнс и Риккардо прокомментировали увеличение минимального веса болида в следующем сезоне

29-летний испанский пилот из команды «Феррари» Карлос Сайнс и 35-летний австралиец из коллектива «РБ» Даниэль Риккардо выразили надежду, что увеличение в следующем сезоне минимального веса болида вместе с пилотом с 798 кг до 800 кг окажется справедливым по отношению к более высоким пилотам Формулы-1.

«Очевидно, что два килограмма — это не такая уж большая перемена. Проблема в том, что вы начинаете прибавлять два килограмма поверх ещё двух, ещё двух, потом ещё двух… Я думаю, именно в этом и заключается тенденция в Формуле-1 за последние 10 лет – продолжать прибавлять два килограмма здесь, три там, пять там. Как итог — машины стали весить больше 800 килограммов. Раньше их вес было около 600 кг.

Мне приходилось быть осторожным с количеством наращиваемой мышечной массы и едой, которую я употреблял. Но я всегда был на пределе этого веса. Но могу представить себя Нико [Хюлькенбергом], Эстебаном [Оконом] или [Джорджем] Расселлом – я бы не был очень счастлив, если бы мой рост составлял 180 с чем-то сантиметров. Я понимаю, что это было сделано, вероятно, для более тяжёлых водителей или для более высоких водителей, потому что им всегда приходилось немного тяжелее, чем тем, кто среднего роста, как я», — приводит слова Сайнса издание RaceFans.

«Пилоты не могут не быть высокими, их нельзя укоротить. Поэтому несправедливо, если им приходится обезвоживать себя только для того, чтобы держать единый для всех вес, так сказать. Но даже нам, достигшим такого веса, приятно, что у нас есть свобода быть теми спортсменами, которыми мы должны быть, и теперь это не будет похоже на: «О, мы должны быть осторожны, мы не можем делать слишком много силовых тренировок». Так что, имея теперь немного свободы в тренировках, я думаю, это большое преимущество для многих из нас», — заявил Риккардо изданию RaceFans.

Напомним, ранее в сезоне комиссия ФИА одобрила увеличение минимального предела веса для автомобилей с 798 кг до 800 кг в следующем сезоне. Увеличение на 2 кг будет применяться только к минимальному весу водителя, его сиденья и оборудования для вождения. В нынешнем сезоне если общий вес гонщика, его гоночного сиденья и снаряжения – шлема, устройства HANS (система защиты шеи и головы) и т. д. – не достигает 80 кг, разницу необходимо компенсировать балластом. Со следующего сезона минимальный лимит составит 82 кг.