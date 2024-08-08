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Прототип McMurtry проехал трассу «Касл Комб» быстрее Lamborghini Huracán GT3

Прототип McMurtry проехал трассу «Касл Комб» быстрее Lamborghini Huracán GT3
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Экс-пилот Формулы-1 и IndyCar Макс Чилтон за рулём предсерийного прототипа электромобиля McMurtry Spéirling Pure установил новый рекорд трассы «Касл Комб», проехав круг за 54,559 секунды. Заезды прошли 29 апреля 2024 года, а теперь McMurtry опубликовала запись с бортовой камеры машины.

Права на видео принадлежат McMurtry Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McMurtry Automotive.

В McMurtry уточняют, что это время на 4,037 секунды быстрее результата, который в 2021 году на этом автодроме показал болид Формулы-3, и на 9,796 секунды лучше, чем установленный в 2022-м рекорд для Lamborghini Huracán GT3.

Сообщается, что McMurtry Spéirling Pure проехал круг на 80 процентах от своей предельной мощности, а максимальная скорость электромобиля была ограничена на уровне 250 км/ч.

Напомним, в конце июня в McMurtry отчитались о другом рекорде: Spéirling Pure проехал круг по «Нюрбургрингу» быстрее всех остальных машин с закрытыми колёсами.

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