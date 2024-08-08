Боттас высказался о своём будущем в Ф-1 в контексте прихода Бинотто в «Ауди»

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о своём будущем в Формуле-1. Ранее стало известно, что экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Кик-Заубере». Бинотто придёт на смену председателю совета директоров Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю.

«Сложившаяся ситуация немного перезагрузит ход переговоров, потому что ранее мы общались с Андреасом Зайдлем и Оливером Хоффманом. Теперь же это Маттиа Бинотто. Конечно, это кое-что изменит. Ситуация немного сложная, но давайте просто посмотрим», — приводит слова Боттаса пресс-служба Международной автомобильной федерации.

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