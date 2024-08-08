Глава Формулы-1 порассуждал, стоит ли менять технический регламент раз в пять лет

59-летний итальянский глава Формулы-1 Стефано Доменикали порассуждал, стоит ли менять технический регламент раз в пять лет.

«На самом деле это действительно важный вопрос: стоит ли в 2030 году сделать ещё один шаг к кардинальному изменению регламента, как мы делаем в 2026-м? Мы не можем ответить сегодня, потому что нам нужно подождать и посмотреть, как будет вести себя эта новая технология и как она будет развиваться. Но наступит момент, когда нам нужно будет обсудить это, и нам нужно понять, действительно ли существует потребность производителей, потребность команд и потребность в разработке, как это было тогда, когда действительно была необходимость изменить регламент.

Ведь мы должны понимать, что необходимость перемен обычно ставится на обсуждение по двум причинам. Во-первых, мы являемся вершиной автоспорта и поддерживаем высочайший уровень технологий. Во-вторых, в прошлом мы обсуждали изменения, потому что была совершенна ясна цель — остановить период доминирования той или иной команды. Но теперь, с учётом новых элементов правил, ограничения бюджета и ограничений по времени в аэродинамической трубе, я думаю, что этот вопрос больше не обсуждается. Итак, настоящая проблема — это технологические вызовы будущего. Полезны ли изменения за такой короткий период времени, как раз в пять лет? Это будет предметом обсуждения после 2026 года», — приводит слова Доменикали издание RaceFans.