F1-Insider: Ферстаппен на связи с Вольфом и изучает возможность перехода в «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассматривает возможность перейти в «Мерседес» в 2026 году. Об этом информирует F1-Insider. Также издание утверждает, что вариант с «Астон Мартин» нидерландский гонщик, вопреки некоторым слухам, не рассматривает.

По сведениям источника, в настоящий момент между стороной Ферстаппена и руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и председателем правления немецкого концерна Олой Каллениусом происходит конфиденциальный и регулярный обмен мнениями.

В настоящий момент Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов. В активе Макса 277 очков. У располагающегося на втором месте Ландо Норриса из «Макларена» 199 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (177).

Ранее сообщалось. что у Ферстаппена в контракте есть опции, которые могут позволить ему покинуть «Ред Булл» в случае слабых результатов в 2025 году

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