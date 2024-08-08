Ник де Врис примет участие в японской Супер Формуле

29-летний нидерландский автогонщик, чемпион Формулы-2, чемпион мира Формулы-E в сезоне-2020/2021 Ник де Врис примет участие в трёх гонках японской Супер Формулы.

Де Врис, выступающий за «Тойоту» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), будет участвовать в гонках на «Тойоте» в команде Team Impul на следующем этапе серии в Мотеги в конце августа и на двойном этапе в Фудзи в октябре.

Он станет вторым чемпионом Формулы-2, принявшим участие в Супер Формуле в этом сезоне после того, как действующий чемпион Тео Пуршер вышел на старт на первом этапе сезона в Сузуке, прежде чем ему предложили возможность выступать за «Макларен» в IndyCar.

Напомним, в сезоне-2023 де Врис выступал за команду «Альфа Таури». Он принял участие в десяти гонках. После Гран-при Великобритании Ник был уволен из команды и заменён на австралийца Даниэля Риккардо.