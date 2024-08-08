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Владельцы Ф-1 попали под антимонопольное расследование в США из-за отказа «Андретти»

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против Liberty Media. Поводом для этого стал отказ руководства Формулы-1 принять заявку американской команды «Андретти». При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) заявку гоночного коллектива из США поддержала.

Руководитель Liberty Media Грег Маффей заявил, что организация готова сотрудничать и предоставить любую информацию относительно решения по «Андретти».

«Мы будем сотрудничать и готовы предоставить любую требующуюся от нас информацию. Наше решение соответствовало всем антимонопольным законам США. Мы подробно излагали его обоснование в предыдущих заявлениях», — приводит слова Маффея Speedcafe.

Отметим, что ранее некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника.

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