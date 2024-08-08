Ферстаппен ответил на вопрос о позитивных изменениях технического регламента в 2026 году

26-летний нидерландский трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о позитивных изменениях технического регламента, которые начнут действовать в сезоне-2026.

«В 2026 году всё будет совсем по-другому. На большинстве трасс время круга будет немного медленнее. С новыми правилами очень сложно предсказать, такое замедление — это хорошо или плохо? Я всегда нахожусь посередине, я просто подожду и посмотрю, как пойдёт всё при новом регламенте. То же самое произошло и с нынешними правилами. Я немного подумал: «Это хорошо или это плохо?» К счастью, для меня это сработало очень хорошо с точки зрения того, насколько конкурентоспособной была наша команда. Но с глобальными изменениями правил никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали порассуждал, стоит ли менять технический регламент раз в пять лет.