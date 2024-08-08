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«Решение принято». F1-Insider назвал условие, при котором Ферстаппен перейдёт в «Мерседес»

«Решение принято». F1-Insider назвал условие, при котором Ферстаппен перейдёт в «Мерседес»
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Сторона пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена хочет получить представление относительно дальнейшего развития шасси «Мерседеса» в 2025 году, а затем сравнить производительность и тенденции немецкой команды с «Ред Булл». Об этом информирует F1-Insider.

По сведениям издания, если кривая производительности австрийского гоночного коллектива продолжит снижаться, а кривая «Мерседеса», напротив, продолжит расти, то решение в пользу немцев «уже принято». Кроме того, в источнике отмечается, что в пользу «Мерседеса» говорит тот факт, что в 2026 году в силу вступят новые правила для двигателей с 50-процентной электрической составляющей.

Ранее сообщалось, что Макс находится на связи с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

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