Гасли высказался о дебюте Оливера Бермана в сезоне-2025

28-летний французский автогонщик, выступающий за команду Формулы-1 «Альпин», Пьер Гасли высказался о дебюте 19-летнего британского пилота Оливера Бермана за американский коллектив «Хаас» в сезоне-2025 в роли напарника Эстебана Окона.

«Я думаю, что как гонщику Оливеру совершенно ясно, что ему нужно делать в Формуле-1, – всё дело в высоком темпе и скорости. Очевидно, что Берман приедет в Формулу-1 в качестве новичка, поэтому у него нет опыта решения задач в нашем чемпионате. Здесь есть разные проблемы, с которыми он, возможно, не сталкивался на ранних этапах своей карьеры.

Внезапно вы работаете с тысячей людей, вы можете оказать реальное влияние на разработку автомобиля, элементы машины, работу с симулятором, освещение в СМИ. Оливер по-прежнему должен быть максимально быстрым за рулём. Он должен найти свою опору в этой среде и быть уверенным в себе. У Бермана уже есть некоторый хороший опыт, но для него также будет хорошим ориентиром то, что рядом с ним будет Эстебан [Окон]», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.