Джордан: нисколько не удивлюсь, если Ферстаппен перейдёт в «Мерседес» в 2026 году

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан поделился мнением о возможном переходе нидерландского гонщика Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Хаос в «Ред Булл», уход Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли не могут нравиться Максу и его отцу. Кроме того, нужно учитывать, что «Мерседес» набирает обороты и становится всё сильнее и сильнее. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если Макс перейдёт в «Мерседес» в 2026 году», — приводит слова Джордана издание F1-Insider.

В настоящий момент Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов. В активе Макса 277 очков. У располагающегося на втором месте Ландо Норриса из «Макларена» 199 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (177).

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