Браун — о Хорнере: он делает вещи, которые не соответствуют нашим ценностям

52-летний генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, почему он критикует руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Я знаю Кристиана около 25–30 лет. Раньше мы соревновались друг с другом. Я бы сказал, что мы ладили. У меня есть вера в прозрачность того, что мы делаем. Я верю в то, что нужно поднимать руку и признавать вину, когда вы делаете что-то не так. Ограничение затрат [нарушение ограничения бюджетов командой «Ред Булл»], оправдания, стоящие за этим, я никогда не слышал от него фразы «Мы просто ошиблись». Я слышал оправдания и отказ от ответственности.

Когда кто-то нарушает ограничение затрат и, кажется, не воспринимает это всерьёз, это как бы подрывает целостность и суть спорта. Для меня в этом нет ничего личного. Это защита нашего спорта. И когда я вижу, что Кристиан делает вещи, которые не соответствуют нашим ценностям [предсезонный скандал Хорнера с неподобающим поведением], я буду говорить об этом, потому что важно, чтобы люди понимали, о каких ценностях мы говорим. Я понимаю, что это не обязательно всегда быть популярным или подружиться со всеми в паддоке, но пока я дружу с «Маклареном», нашими фанатами, нашими партнёрами, это самое важное для меня», — приводит слова Брауна издание Crash.net.