Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали — о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом: больше, чем наша работа с Netflix

Доменикали — о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом: больше, чем наша работа с Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский руководитель Формулы-1 и бывший руководитель команды «Феррари» Стефано Доменикали назвал предстоящий фильм с голливудской звездой Брэдом Питтом про Формулу-1 очень массовым и способным произвести эффект лучше, чем Drive to Survive от Netflix.

«Я думаю, что фильм – а мы обсуждали в Венгрии план коммерциализации и продвижения – будет массовым. Возможно даже больше, чем то, что мы делаем с Netflix. Мы собираемся поразить цель, которой ещё нет. Грядущий фильм с [Брэдом] Питтом не будет похож ни на один другой фильм. Мы старались сделать что-то уникальное в контексте, где зритель смог бы прикоснуться к самим гонкам, хоть и понятно, что всех деталей гонок нам не показать, потому что это спорт», — приводит слова Доменикали издание PlanetF1.

Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера картины в Северной Америке начнётся двумя днями позже – 27 июня. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Браун — о Хорнере: он делает вещи, которые не соответствуют нашим ценностям
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android