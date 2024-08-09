Доменикали — о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом: больше, чем наша работа с Netflix

Итальянский руководитель Формулы-1 и бывший руководитель команды «Феррари» Стефано Доменикали назвал предстоящий фильм с голливудской звездой Брэдом Питтом про Формулу-1 очень массовым и способным произвести эффект лучше, чем Drive to Survive от Netflix.

«Я думаю, что фильм – а мы обсуждали в Венгрии план коммерциализации и продвижения – будет массовым. Возможно даже больше, чем то, что мы делаем с Netflix. Мы собираемся поразить цель, которой ещё нет. Грядущий фильм с [Брэдом] Питтом не будет похож ни на один другой фильм. Мы старались сделать что-то уникальное в контексте, где зритель смог бы прикоснуться к самим гонкам, хоть и понятно, что всех деталей гонок нам не показать, потому что это спорт», — приводит слова Доменикали издание PlanetF1.

Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера картины в Северной Америке начнётся двумя днями позже – 27 июня. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1.