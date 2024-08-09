Фредерик Вассёр высказался о прогрессе «Феррари» в сезоне-2024

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился, что по сравнению с прошлым годом итальянский гоночный коллектив смог улучшить форму, прибавив в результатах.

«Я думаю, это правда, что у нас была первая часть сезона до Китая, где «Ред Булл» продемонстрировал реальную скорость. Затем у нас была хорошая последовательность из двух или трёх побед, а затем начал побеждать «Макларен», а теперь «Мерседес».

Думаю, что четыре команды проделали одинаковую работу. Не так уж часто бывает, что после 12 или 13 гонок четыре команды борются за победу в Кубке конструкторов. Я не большой поклонник статистики, мы набрали где-то на 60% больше очков, чем год назад после 12 гонок или что-то вроде этого. Мы сократили разрыв на 300% с «Ред Булл», — приводит слова Вассёра Racingnews365.