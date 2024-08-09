Леклер — о переходе Хэмилтона: прекрасная возможность поучиться у одного из лучших

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём будущем напарнике семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, который перейдёт в итальянскую гоночную команду в следующем сезоне.

«Будет невероятно иметь Льюиса в команде. Такого невероятного чемпиона в одной команде со мной, который будет управлять такой же машиной. Во-первых, это будет прекрасная возможность поучиться у одного из лучших. А во-вторых, я думаю, что это будет потрясающая возможность для меня продемонстрировать, на что я способен. Так что я с нетерпением этого жду», — приводит слова Леклера The Gentelman's Journal.

Ранее президент «Феррари» Джон Элканн высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1.