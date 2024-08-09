Ваулз — о подготовке «Уильямса» к сезону-2026: мы пожертвовали настоящим ради будущего

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился, что хочет сделать команду победителем Гран-при. Он ответил, что британскому гоночному коллективу ради этого придётся пойти на уступки.

«Я инвестирую в 2026 год. Мне нужно провести трансформацию. Проведение трансформации означает, что я прошу людей пойти на компромисс. Это нормально. Меня это полностью устраивает. Даже на базе на прошлой неделе возник вопрос: «Действительно ли мы счастливы тратить столько времени на работу над будущим, чтобы сейчас идти на компромисс?», и я скажу вам то же самое. Я на 100% уверен, что это правильно, потому что я не хочу быть седьмым, восьмым или девятым.

Я хочу, чтобы 2026 год был хорошим, в то время как остальные вокруг меня на пит-лейне сосредоточены на 2024 и 2025 годах. Не все могут работать над машиной 2026 года, но пока мы делаем всё правильно, чтобы сократить отрыв, даже если случится худшее, меня это всё равно устроит. Пока я вижу прогресс в развитие систем для 2026 года, я знаю, что можно добиться гораздо большего успеха. Чувствую ли я большее давление? Нет. Потому что я действительно доволен этим многолетним планом, рассчитанным на пять лет.

Что касается 2024 и 2025 годов, то мы пожертвовали настоящим ради будущего, и нам придётся страдать из-за этого сейчас, а в сочетании с некоторыми технологическими изменениями, которые мы внесли, последствия оказались хуже, чем ожидалось», — приводит слова Ваулза Autosport.