Антонелли — о дебюте в Ф-1: всё ещё вижу это как мечту

17-летний итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, высказался о своей возможной карьере в Формуле-1.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не исключает возможного дебюта Антонелли уже в сезоне-2025.

«Я очень рад, что меня рассматривают, но я ни о чём не прошу. На данный момент моя цель — преуспеть в Формуле-2, а там посмотрим. Я всё ещё вижу это как мечту. Да, я действительно думал об этом, но это мимолётная мысль. Честно говоря, могу сказать, что для меня сегодня это всё ещё мечта. Посмотрим, сбудется ли она», — приводит слова Антонелли Autosport.

Напомним, Racingnews365 со ссылкой на Autosprint сообщил, что «Мерседес» принял решение, что Андреа Кими Антонелли станет напарником пилота Джорджа Расселла в следующем сезоне. По информации издания, объявление о сотрудничестве будет сделано в один из дней уикенда в Монце.