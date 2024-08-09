Расселл высказался о перспективах «Мерседеса» побороться за титул в сезоне-2025

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил надежду, что команда сможет навязать борьбу за Кубок конструкторов другим гоночным коллективам в сезоне-2025.

«Я думаю, для всех нас это были трудные пару лет, чтобы привести машину в такое состояние, когда мы можем постоянно бороться за победы. Но, знаете, я так мотивирован, так взволнован второй половиной сезона, которая в конечном итоге приближает к 2025 году. И когда смотришь на конкуренцию сейчас, то знаешь, что нет причин, по которым мы не можем навязывать борьбу.

И если бы сезон начался в Монреале, таблица чемпионата выглядела бы совсем по-другому. Так что, знаете, будет здорово. Думаю, что от всех команд исходит столько мотивации, чтобы вернуться вперёд. От «Макларена», от «Феррари», от нас самих. Так что, конечно, это будет нелегко. И, знаете, надеюсь, мы увидим хорошую борьбу в следующем году», — приводит слова Расселла Motorsport Week.