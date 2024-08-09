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Комацу высказался о потенциале Хюлькенберга завоевать титул чемпиона Ф-1

Комацу высказался о потенциале Хюлькенберга завоевать титул чемпиона Ф-1
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Глава «Хааса» Аяо Комацу считает, что невозможно предсказать, сможет ли гонщик Нико Хюлькенберг в будущем завоевать титул чемпиона Формулы-1. Напомним, немец является рекордсменом Формулы-1 по числу проведённых гонок без попадания в топ-3 – 217.

«Нико — отличный гонщик. Но я бы не стал говорить о титуле чемпиона мира. У него пока даже подиума нет. Что-то подобное должно происходить шаг за шагом. После первых подиумов и побед гонщик должен сначала доказать, что он может стабильно показывать такие результаты. Я не хочу принижать Нико, но не могу стоять здесь и утверждать, что у него есть качества чемпиона мира, когда он ещё даже не был на подиуме.

Является ли он одним из лучших гонщиков Формулы-1? Безусловно. Если у него будет правильная машина, он определённо сможет бороться за подиумы и победы», — приводит слова Комацу PlanetF1 со ссылкой на Auto Motor und Sport.

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