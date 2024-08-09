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В Ford показали рекорд круга трассы в Батерсте. Его установил электрический минивэн

В Ford показали рекорд круга трассы в Батерсте. Его установил электрический минивэн
SuperVan 4.2 на трассе «Маунт Панорама» в Батерсте
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Компания Ford Performance опубликовала видео заездов электрического минивэна SuperVan 4.2, в ходе которых Ромен Дюма установил абсолютный рекорд трассы «Маунт Панорама» в Батерсте. Француз проехал круг за 1.56,3247, почти на 0,3 секунды превзойдя рекорд Жюля Гунона на Mercedes-AMG GT3, установленный неделей ранее.

Права на видео принадлежат Ford Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Ford Performance.

Ford SuperVan 4.2 создан для гонок по подъёму на холм Пайкс-пик, в которых минивэн одержал победу в зачёте Open. Одной из главных особенностей машины является её аэродинамика — на скорости 240 км/ч кузов минивэна генерирует почти две тонны прижимной силы.

Отметим, что в этом году на смену SuperVan 4.2 пришёл электрический суперпикап Ford F-150 Lightning SuperTruck мощностью свыше 1600 лошадиных сил. На нём Ромен Дюма победил в абсолютном зачёте гонки, но проехал трассу чуть медленнее, чем годом ранее на SuperVan 4.2 — электропикап показал время 8.53,553, почти семь секунд уступив минивэну (8.47,682).

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