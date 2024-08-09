Штайнер высказался о гонщиках «Макларена», дав совет Норрису

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказал своё мнение о гонщиках «Макларена» Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри и посоветовал Норрису меньше извиняться за свои ошибки.

«Я думаю, Ландо не должен быть таким самокритичным. Так как мне не кажется, что это идёт ему на пользу. Критический подход важен, но не нужно извиняться. Мы все совершаем ошибки, просто двигайся дальше и продолжай в том же духе.

Оскар такой, какой он есть. Почти интроверт, мало говорит. Он всегда очень спокоен, думаю, он очень хороший парень. Но посмотрите, кто его окружает — Марк Уэббер. Марк прошёл через то же самое, когда был молодым парнем, который приехал из Австралии в Европу и участвовал в борьбе. Теперь он отдаёт весь свой опыт Оскару и избавляет его от всей этой ерунды: «Сосредоточься на гонках, а я разберусь со всем остальным». Я всегда говорю, что ваше окружение очень важно для выполнения работы, когда все вокруг верят в вас.

Надеюсь, Ландо достигнет того, что будет говорить: «Ладно, я совершил ошибку. В следующий раз я больше так не сделаю». Но нет необходимости всё время извиняться, потому что единственный, кому наносишь этим вред, — это самому себе. Очевидно, что команде тоже наносит вред, но он справится, потому что он очень талантлив», — приводит слова Штайнера Racingnews365.