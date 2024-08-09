Мик Шумахер — о критике: если бы люди знали, как усердно я работаю, то поменяли бы мнение

Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер высказался о критике в свой адрес и отметил, что продолжит стараться, чтобы вернуться на стартовую решётку «Королевских гонок».

«С моим нынешним опытом я смог бы принести пользу команде. Нужно пройти через трудные времена, чтобы доказать, из чего ты сделан. Но я могу прийти в паддок и всё равно улыбаться и быть мотивированным. Буду продолжать стараться, пока не добьюсь успеха. Не вижу причин сдаваться. Я сосредоточен на возвращении в Формулу-1, это была моя мечта с детства, от которой не откажусь.

Мне ещё многое предстоит доказать. Многие, кто меня знает, видели это в младших категориях, но те, кто знает меня только в «Хаасе», не видели этого. Мне хочется доказать, что они неправы в том, что осуждают меня. Не думаю, что мне нужно выходить и подавать резюме, люди видели, что я делал. Но неизвестно, как я работаю внутри, потому что это скрыто за закрытыми дверями. Если бы люди знали, как усердно я работаю, то поменяли бы своё мнение», — приводит слова Шумахера Autosport.