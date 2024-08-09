Фряйнс предположил, что «Ред Булл» потерял скорость из-за действий ФИА

Гонщик Формулы-Е Робин Фряйнс предположил, с чем может быть связана потеря скорости у болида «Ред Булл» по ходу первой половины сезона-2024.

«Что происходит с «Ред Булл»? Почему они потеряли так много в скорости? Я слышал от испанских СМИ, что ФИА что-то обнаружила в болиде, или другие команды пожаловались на что-то конкретное в болиде «Ред Булл». В конечном итоге они были вынуждены внести корректировки. Вот почему они потеряли много в скорости.

Я бы не удивился, если бы это оказалось правдой. Потому что в Формуле-1 между командами идёт ожесточённая борьба, все следят друг за другом. Я думаю, именно это делает спорт таким увлекательным. Посмотрите на «Мерседес», который внезапно представил систему DAS несколько лет назад. Это была, скажем так, тёмно-серая зона в регламенте. Но именно такие вещи делают Формулу-1 такой интересной», — написал Фряйнс в колонке Formule1.