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Руководитель «Хааса»: ставить Мазепина и Бермана на один уровень — это бред

Руководитель «Хааса»: ставить Мазепина и Бермана на один уровень — это бред
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отреагировал на опасения, что американская команда может снова столкнуться с трудностями из-за приглашения новичка Оливера Бермана, как это было в 2021 году, когда их пилотами были Никита Мазепин и Мик Шумахер.

«Каждая ситуация уникальна. Нельзя ставить Никиту Мазепина и Олли Бермана на один уровень. Это бред. Я вижу у Оливера большой потенциал. А нам как команде надо обеспечить пилотам атмосферу, в которой они смогут добиваться результата.

Почему он идёт так низко в Формуле-2? Я не знаю, у меня нет достаточной информации о ситуации в Формуле-2, о сильных и слабых сторонах команды «Према». Для меня важнее данные с пятничных практик в нашей машине. У нас есть вся необходимая информация», — приводит слова Комацу Auto Motor und Sport.

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