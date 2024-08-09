Мик Шумахер рассказал, как прыжки с парашютом помогают в автоспорте

Мик Шумахер рассказал о своём хобби – прыжках с параютом, и о том, как это занятие позволяет ему поддерживать спортивную форму.

«Я хожу в спортзал, катаюсь на велосипеде. Ещё мне нравится прыгать с парашютом.

Мой первый прыжок с парашютом, если я правильно помню, был в возрасте восьми или девяти лет. Это, конечно, был тандемный прыжок. Мне не хотелось этого, но потом моя сестра сделала это, и я подумал: «Чёрт, если моя сестра смогла это сделать, теперь и мне придётся».

Я выпрыгнул с закрытыми глазами, но мне так понравилось, что я сразу же повторил это.

Когда я повзрослел, то начал прыгать самостоятельно, это было в 16 лет. Сейчас у меня 1600 прыжков, и у меня есть лицензия.

Для меня это возможность лучше почувствовать своё тело, работу ног, рук, головы и глаз. Это даёт вам знания, что делать во время гонки, как меняется ветер и погода в целом.

Иногда ты можешь оказаться в замешательстве, и тогда нужно действовать быстро. Я и по гонкам знал, как поступать в таких ситуациях, но прыжки — это дополнительная тренировка. Тем более там в небе тебя ничего не защищает, как в гоночной машине», — приводит слова Шумахера Motorsport.