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Де ла Роса и Алонсо «случайно» обмолвились о приходе Ньюи в «Астон Мартин»

Де ла Роса и Алонсо «случайно» обмолвились о приходе Ньюи в «Астон Мартин»
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Посол марки «Астон Мартин» Педро де ла Роса и гонщик этой команды Фернандо Алонсо случайно обмолвились о переходе Эдриана Ньюи в гоночный коллектив из Сильверстоуна.

Де ла Роса и Алонсо играли в онлайн-игру The TABU, при этом вёлся её стрим. Бывший гонщик Формулы-1 якобы случайно сказал: «Он тот, кто тебе понравится…»

В этот момент де ла Роса замешкался, а затем продолжил, обращаясь к Алонсо: «Он тебе очень понравится!»

После этого оба испанца рассмеялись, а Алонсо ответил: «Ньюи?»

«Да! Давай побыстрее закончим эту игру», — ответил де ла Роса, и они снова рассмеялись.

Ранее крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint сообщило, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил перейти в «Астон Мартин».

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