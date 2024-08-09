Доменикали настаивает, что уход «Рено» никак не связан с новым регламентом Формулы-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали настаивает, что решение «Рено» о закрытии программы по производству моторов для Формулы-1 никак не связано с изменениями регламента чемпионата, которые вступят в силу с 2026 года.

«Я считаю, что на самом деле решение «Рено» было продиктовано другими причинами. Дело не в якобы неправильном регламенте. Это связано совсем с другим – им нужно было добиться результата в другие сроки.

Когда разрабатывался регламент, нам необходимо было убедиться, что производители моторов действительно заинтересованы в участии в чемпионате. Они являются жизненно важным элементом нашего спорта, потому что без двигателя мы не можем соревноваться — поэтому нужно прислушиваться к ним.

Новый регламент является компромиссом, это правда. Нам не нужно стесняться этого, это было компромиссное решение из-за разных интересов всех производителей. Но я бы сказал, что ФИА попыталась сделать всё возможное, чтобы правила устроили всех. Это правда», — приводит слова Доменикали Motorsport.