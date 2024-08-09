Хельмут Марко объяснил, почему Ферстаппену было сложно обгонять в Спа

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему Максу Ферстаппену было сложно обгонять соперников на Гран-при Бельгии в «Спа-Франкоршам».

«После штрафа за смену мотора Макс Ферстаппен финишировал в Спа пятым, а затем поднялся на четвёртое место после дисквалификации Джорджа Расселла. Если бы он стартовал с поула, который завоевал накануне, то победа была бы реальна. Но поскольку ему пришлось начинать гонку с 11-го места на стартовой решетке, это было сложно.

Вы могли видеть, как сложно было обгонять в Бельгии. Дело было не только в сокращении зоны DRS. Нынешние машины создают такую большую прижимную силу, что ехать сзади невероятно сложно. Передние шины перегреваются, и вы либо успеваете в кратчайшие сроки совершить обгон, либо нет, как вы видели на примере Ландо Норриса», — приводит слова Марко издание PlanetF1.