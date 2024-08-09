«Ауди» интересуется двукратным чемпионом IndyCar — AMuS

«Ауди» может подписать в напарники Нико Хюлькенбергу двукратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Напомним, в принадлежащей «Ауди» команде «Кик-Заубер» всё еще остаётся одно свободное место на следующий год. Как отмечает AMuS, проще всего для «Ауди» было бы оставить опытного Валттери Боттаса. Но финн по своему опыту и скорости очень схож с Хюлькенбергом, поэтому новый босс гоночного проекта Маттиа Бинотто может рискнуть со вторым пилотом. Например, он может дать годовой контракт Мику Шумахеру.

В «Ауди» также рассматривали кандидатуру Габриэля Бортолето, но им нужно, чтобы «Макларен» освободил его от обязательств перед ними. Лиам Лоусон также является вариантом, если он покинет «Ред Булл» по окончании срока контракта.

Но, пожалуй, самым необычным вариантом в списке кандидатов «Ауди» является Алекс Палоу, который сейчас выступает в серии IndyCar за команду Чипа Ганасси.

Палоу выиграл два титула в серии (2021 и 2023) и в этом году идёт к третьему. После 12 из 18 гонок он опережает Уилла Пауэра на 49 очков.