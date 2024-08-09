Ньюи искал дом за $ 4 млрд недалеко от базы одной из команд Ф-1 — репортёр

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи в какой-то момент присматривался к дому неподалёку от базы одной из команд Формулы-1 стоимостью почти в $ 4 млрд. Но сделка в итоге сорвалась. Об этом сообщает автоспортивный журналист Мэт Коч.

«Его присоединение к «Астон Мартин» имеет смысл, ведь именно Ньюи спроектировал «Валькирию» (гиперкар «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата»), которая будет использоваться в чемпионате мира по гонкам на выносливость в следующем году.

И у него будет ещё одна возможность превратить команду-середняка в чемпионов. Он сделал это с «Уильямсом», немного с «Маклареном» и, конечно, с «Ред Булл».

Интересно было бы узнать, почему сорвалась его сделка с «Феррари», ведь я слышал от надёжного источника, что в какой-то момент он искал дом за почти $ 4 млрд в Маранелло», — сказал Коч в своём подкасте.