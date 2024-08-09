Гюнтер Штайнер рассказал, что пытался подписать Серхио Переса в «Хаас»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что он пытался подписать контракт с Серхио Пересом.

«Чеко сейчас в такой ситуации, из которой он просто не может выйти победителем. Почти как у Дэнни Риккардо. Он просто не может выбраться из ямы.

Раньше я неоднократно пытался заполучить его в «Хаас». В то время он был хорошим гонщиком. Он хорошо взаимодействовал с командами, ладил с людьми, что всегда важно. Он был просто надежным пилотом.

Возможно, он не был побеждающим гонщиком или чемпионом, но мы не могли пригласить в «Хаас» кого-то уровня Льюиса Хэмилтона. Чеко был нашим потенциальным кандидатом, когда наши дела шли хорошо, так что я рассматривал его», — приводит слова Штайнера RacingNews365.