Питер Уиндзор упрекнул Тото Вольфа в том, что он не подписал Эдриана Ньюи

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор упрекнул руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа в том, что тот не подписал Эдриана Ньюи в немецкую команду.

«Лучше иметь Эдриана, чем не иметь его. Если у вас есть Эдриан, то он как минимум не работает на кого-то другого. Это двойная выгода для любого, кто его заполучит.

И это упрёк Тото Вольфу, что он не привлёк Ньюи в «Мерседес». Он должен был перейти в «Мерседес».

Если бы Тото хорошо делал свою работу, то он должен был бы нанять Ньюи прямо сейчас, чтобы они могли выиграть больше чемпионатов. То, что «Мерседес» даже не рассматривает вариант с Ньюи, это самая главная вина Вольфа», — сказал Уиндзор в выпуске на своём YouTube-канале.

Ранее крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint сообщило, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил перейти в «Астон Мартин».