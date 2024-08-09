В «Мерседесе» не беспокоятся о гибкости своего переднего антикрыла

50-летний главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин настаивает, что его команде не стоит беспокоиться о гибкости переднего антикрыла на машине W15.

«У нас нет никаких опасений по поводу гибкости антикрыла, поскольку, как и любая часть машины, подвергаемая тестам на гибкость, она спроектирована так, чтобы пройти эти тесты.

Это — просто сбор данных. Я думаю, они пытаются понять, что делает весь пелотон в плане жесткости и гибкости на трассе. Мы поможем им в этом. Посмотрим, что будет дальше, но нас это не волнует», — приводит слова Шовлина F1 Technical.

Отметим, что «Мерседес» является одной из команд, на болидах которой ФИА установила телекамеры, с помощью которых технические делегаты визуально отслеживают гибкость антикрыльев.