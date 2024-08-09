Марк Уэббер: Оскар Пиастри знает, что действия говорят громче слов

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о перспективах пилота «Макларена» Оскара Пиастри, менеджером которого он является.

«Мне приятно работать с ним в тесном контакте. Он, безусловно, очень большой талант. Он знает, что делать, чтобы продолжать раскрывать этот талант. И он знает, что действия говорят громче слов, и именно так он действует.

У него было очень, очень особенное начало карьеры. Он уже много раз был на первых двух-трёх рядах, особенно с учётом того, насколько сейчас плотный пелотон, и это делает ему честь, что он смог обосноваться среди лидеров.

С первых же тестов было видно, что он очень быстр. Но было очень сложно перевезти его из Австралии в Европу. Поэтому мы так хотели, чтобы у Оскара всё получилось.

Австралийцы любят гонки, они фанатеют от Формулы-1, хотя разница в часовых поясах иногда является проблемой. Но у нас хорошее будущее в Формуле-1. Оскар только начинает свою карьеру, есть Дэн [Риккардо], был я, и, знаете, Эй Джей [Алан Джонс], так что не так много парней побеждали на этом уровне. И, надеюсь, в будущем мы сможем продолжать вносить вклад в этот вид спорта», — приводит слова Уэббера PlanetF1.