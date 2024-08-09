Макс Ферстаппен: не хочу знать, что умру через 30 лет

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что не хочет знать, что ждёт его в будущем, и что каждому важно совершить в жизни свои ошибки.

«Если бы вы всегда знали своё будущее или получали совет из будущего, это было бы крайне скучно, потому что очень важно совершать свои ошибки.

Не нужно стремиться знать, что ждёт тебя в будущем, чего ты добьёшься, а чего нет. Многие ходят ко всяким этим гадалкам — я не верю в эту чушь, забудьте об этом. Я не хочу знать, мне это неинтересно.

Я хочу прожить свою жизнь. Не хочу знать, что умру через 30 лет, и всё такое. Просто хочу жить своей жизнью, хочу веселиться. Хочу наслаждаться этим. Но в какой-то момент мне захочется остановиться и заняться другими делами. Просто не зная, что тебя ждёт, почувствуй это сам, испытай это на себе. Вот почему я бы ничего не сказал себе 17-летнему. Просто проживи это», — приводит слова Ферстаппена F1i со ссылкой на портал Formula.hu.