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Антонелли рассказал, как Вольф помог ему вернуть уверенность

Антонелли рассказал, как Вольф помог ему вернуть уверенность
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Юниор и потенциальный боевой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, как руководитель немецкой команды Тото Вольф помогает ему в сложных ситуациях.

Вспоминая свой первый подиум и победу в Формуле-2 в спринтерской гонке в Сильверстоуне, где он блистал в дождевых условиях, Антонелли отметил, что добился этого результата после того, как обратился за советом к Вольфу.

«Я очень доволен отношениями, которые сложились у меня с ним. В трудные моменты я обращаюсь к нему за советом, и он всегда находит способ придать мне уверенности.

Приведу вам пример. После разочаровывающей квалификации в Сильверстоуне я позвонил ему. Мы долго говорили, и этот разговор вернул мне уверенность, и на следующий день я победил. Было очень приятно видеть его под подиумом.

Когда вы проходите через испытания, то становитесь сильнее. Сильверстоун и Будапешт подтвердили это», — приводит слова Антонелли Autosport.

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