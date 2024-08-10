Майк Крак: Лоуренс Стролл — самый убедительный человек в паддоке

Глава «Астон Мартин» Майк Крак похвалил совладельца команды Лоуренса Стролла за его влиятельную роль на фоне сообщений о том, что Эдриан Ньюи присоединится к гоночному коллективу из Сильверстоуна.

«Лоуренс — самый убедительный человек в паддоке. Он очень силён в этом, но это не только слова.

Взгляните на нашу новую фабрику. Она впечатляет: сама база, аэродинамическая труба — это самое современное оборудование, и Энди [Коуэлл, бывший руководитель моторного подразделения «Мерседеса»] высокого мнения о «Хонде».

В нашей команде есть много элементов, которые могут обеспечить нам успешное будущее», — приводит слова Крака F1 Technical.

Ранее крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint сообщило, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил перейти в «Астон Мартин».