Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майк Крак: Лоуренс Стролл — самый убедительный человек в паддоке

Майк Крак: Лоуренс Стролл — самый убедительный человек в паддоке
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Майк Крак похвалил совладельца команды Лоуренса Стролла за его влиятельную роль на фоне сообщений о том, что Эдриан Ньюи присоединится к гоночному коллективу из Сильверстоуна.

«Лоуренс — самый убедительный человек в паддоке. Он очень силён в этом, но это не только слова.

Взгляните на нашу новую фабрику. Она впечатляет: сама база, аэродинамическая труба — это самое современное оборудование, и Энди [Коуэлл, бывший руководитель моторного подразделения «Мерседеса»] высокого мнения о «Хонде».

В нашей команде есть много элементов, которые могут обеспечить нам успешное будущее», — приводит слова Крака F1 Technical.

Ранее крупнейшее автоспортивное издание Италии Autosprint сообщило, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил перейти в «Астон Мартин».

Материалы по теме
Де ла Роса и Алонсо «случайно» обмолвились о приходе Ньюи в «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android