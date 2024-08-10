Лоуренс Стролл готов высадить сына из «Астон Мартин» ради Ферстаппена — AutoSprint

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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл твёрдо намерен заполучить в свою команду трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Он настолько полон решимости подписать нидерландского гонщика, что готов высадить своего сына Лэнса, чтобы освободить место для Макса. Об этом сообщает итальянское издание AutoSprint.

Якобы Стролл-старший может перевести Лэнса в программу «Астон Мартин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Макс Ферстаппен в таком случае станет напарником двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Ранее это же крупнейшее автоспортивное издание Италии сообщило, что в «Астон Мартин» решил перейти глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

Напомним, ранее в «Астон Мартин» перешли бывший технический директор по шасси в «Феррари» Энрико Кардиле и бывший руководитель моторного подразделения «Мерседеса» Энди Коуэлл.