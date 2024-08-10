Риккардо хочет получить последний шанс сразиться с Ферстаппеном

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо выразил надежду, что ему представится ещё один, последний, шанс вновь сразиться лицом к лицу с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

Риккардо и Ферстаппен были напарниками по команде на протяжении почти трёх сезонов, с 2016 по 2018 год, после того как нидерландец перешёл из «Торо Россо» в «Ред Булл» в пятой гонке сезона-2016.

После победы на Гран-при Монако в 2018 году результаты Риккардо снизились, и к летнему перерыву было объявлено, что он перейдёт в «Рено».

«Хотел бы я получить последний шанс сразиться с Ферстаппеном? Да. Я не собираюсь высказываться дипломатично. Конечно, хотел бы.

Я знаю, что мне нужно это заслужить. Так просто мне это не дадут, но, если бы я это заслужил и такая возможность была бы, конечно, я бы с удовольствием на это пошёл. Так что посмотрим.

Реально ли это? Я бы сказал, что нет, пока нет. Но всё может измениться. В Канаде я находился под определённым давлением, но смог провести хороший уикенд. И вдруг: «О, да, он вернулся». Но если ты не покажешь результат в следующей гонке, всё вернётся на круги своя. И так уикенд за уикендом», — приводит слова Риккардо RacingNews365.