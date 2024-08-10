Андреа Кими Антонелли рассказал о шоке от первой поездки на болиде Формулы-1

Юниор и потенциальный боевой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих первых тестах на машине Формулы-1 в начале этого года и о шоке, который он испытал во время поездки.

Итальянец впервые сел за руль болида «Мерседеса» на трассе «Ред Булл Ринг». С тех пор Антонелли провёл еще несколько тестов, последний из которых был в «Спа-Франкоршам».

«Это был действительно замечательный опыт. Я очень волновался, особенно на первом круге. Погода была не самой лучшей: шёл дождь, а днём даже выпал снег! На второй день состояние трассы улучшилось, и на сухом асфальте я прочувствовал все характеристики машины Формулы-1: мощность, торможение, аэродинамическую нагрузку. Это было шокирующе.

Когда я приехал на трассу, просто открыл дверь боксов и был потрясён, увидев, сколько там людей, и инженеров, и механиков, и все они заняты одной машиной. И вам нужно уметь отвечать им и предоставлять много информации. Мне потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть, но сейчас всё это уже кажется мне нормальным», — приводит слова Антонелли Autosport.