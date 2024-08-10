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Шарль Леклер рассказал, пойдёт ли летняя пауза на пользу «Феррари»

Шарль Леклер рассказал, пойдёт ли летняя пауза на пользу «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды добиться прогресса после летнего перерыва.

«Не думаю, что этот летний перерыв нам поможет, потому что всё закрыто. Все отдыхают и перезаряжают батарейки.

Однако мы постараемся как можно скорее приступить к работе над новыми деталями для машины. Я пока не могу вам сказать, когда они появятся, и даже не знаю, когда именно они появятся.

Мы работаем изо всех сил, чтобы попытаться подготовить обновления как можно раньше, и тогда, в зависимости от того, когда они появятся, мы узнаем, в каких гонках для нас замаячит свет в конце этого туннеля», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Отметим, что во время летнего перерыва все фабрики команд Формулы-1 закрываются на обязательную двухнедельную паузу.

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