Шарль Леклер рассказал, пойдёт ли летняя пауза на пользу «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды добиться прогресса после летнего перерыва.

«Не думаю, что этот летний перерыв нам поможет, потому что всё закрыто. Все отдыхают и перезаряжают батарейки.

Однако мы постараемся как можно скорее приступить к работе над новыми деталями для машины. Я пока не могу вам сказать, когда они появятся, и даже не знаю, когда именно они появятся.

Мы работаем изо всех сил, чтобы попытаться подготовить обновления как можно раньше, и тогда, в зависимости от того, когда они появятся, мы узнаем, в каких гонках для нас замаячит свет в конце этого туннеля», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Отметим, что во время летнего перерыва все фабрики команд Формулы-1 закрываются на обязательную двухнедельную паузу.